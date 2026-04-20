Inps a febbraio arrivate 118.822 domande disoccupazione +3,6%

A febbraio 2026, l'Inps ha registrato 118.822 domande di disoccupazione, con un aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La cifra rappresenta un incremento rispetto ai mesi precedenti e riflette i dati diffusi dall'ente previdenziale. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle cause di questa variazione è stata ancora comunicata.

A febbraio 2026 l'Inps ha ricevuto 118.822 domande di disoccupazione con una crescita del 3,6% sullo stesso mese del 2025. Lo rileva l'Inps nell' Osservatorio sulla cassa integrazione. Nel primo bimestre dell'anno sono arrivate 318.089 domande tra Naspi e Discoll con un avanzamento dello 0,5% sullo stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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