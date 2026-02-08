Bandi INPS per studenti domande entro il 10 febbraio | Estate INPSieme e corsi di lingua all’estero

L’INPS ha aperto i bandi per gli studenti che vogliono partecipare a soggiorni estivi o corsi di lingua all’estero. Le domande devono essere presentate entro le 12 di venerdì 10 febbraio. Si tratta di un’opportunità per chi vuole migliorare il proprio inglese o altre lingue, con finanziamenti che coprono le spese per la partecipazione a programmi estivi o certificazioni linguistiche. La scadenza è alle porte, quindi gli interessati devono affrettarsi a presentare le domande.

L’INPS ha aperto il bando per i Corsi di lingua all’estero 2026, destinato agli studenti delle scuole superiori.

L’INPS ha aperto il bando Estate INPSieme Estero 2026, dedicato agli studenti delle scuole superiori iscritti nell’anno scolastico 20252026.

