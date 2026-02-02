Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL | ecco importo massimo per il 2026 Circolare INPS

Da gennaio 2026, l’INPS ha ufficializzato l’importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. La circolare pubblicata il 28 gennaio chiarisce quanto si potrà ricevere, con limiti aggiornati per il nuovo anno. Le novità riguardano principalmente i massimali, che saranno più alti rispetto al passato. Ora i lavoratori potranno contare su un sostegno economico più adeguato, anche se resta da capire come si applicheranno le nuove soglie.

La circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4 riporta l’importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare per il 2026,1.584,70 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro. Concorso docenti PNRR3, prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A gennaio 2026, i pagamenti INPS per pensioni, Assegno Unico, AdI, NASpI e DIS-COLL vengono generalmente effettuati all'inizio del mese.

