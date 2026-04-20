Innovation Run | trionfo di Niyomukiza e Gemetto tra cadute e pioggia

Domenica 19 aprile si è svolta la quinta edizione della Innovation Run presso il Kilometro Rosso di Bergamo. Nonostante le cadute e la pioggia, i concorrenti Niyomukiza e Gemetto hanno concluso la gara in prima posizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno affrontato le condizioni meteorologiche avverse lungo il percorso.

Niyomukiza e Gemetto si sono imposti nella quinta edizione della Innovation Run, tenutasi domenica 19 aprile presso il Kilometro Rosso di Bergamo. Il corridore burundese ha trionfato con un tempo di 29’22”, mentre l’atleta italiana ha conquistato la vittoria femminile chiudendo in 34’03”. La manifestazione ha la partecipazione di oltre 800 atleti, tra professionisti e amatori, registrando un sold out già prima del via. Nonostante le piogge che hanno colpito la zona nelle prime ore della giornata, il meteo si è stabilizzato offrendo temperature miti e un alto tasso di umidità, fattori che hanno influenzato leggermente i cronometri dei competitor.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Innovation Run: trionfo di Niyomukiza e Gemetto tra cadute e pioggia Notizie correlate Leggi anche: Niyomukiza e Gemetto firmano la 5ª edizione della Innovation Run 2026 Leggi anche: Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro Rosso Approfondimenti e contenuti Si parla di: Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo Niyomukiza. Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo NiyomukizaDomenica 19 aprile, nella kermesse sui 10 km al Kilometro Rosso, il 29enne seriano cede al burindiano dell’Unicusano Livorno. Medolago e Manenti sesti, tra le donne trionfo di Valentina Gemetto. ecodibergamo.it Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro RossoMercoledì 15 aprile nella sede di Confindustria Bergamo è stata lanciata l’edizione n. 5 della 10 km in programma domenica 19. La novità è la non competitiva cronometrata, con già 200 adesioni. ecodibergamo.it