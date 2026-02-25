Serie C Grella e il futuro del Catania tra Torre del Grifo e l' obiettivo promozione

Il vicepresidente e amministratore delegato del Catania ha fatto il punto in conferenza stampa durante la presentazione della partnership con Aeroitalia "Riprendere Torre del Grifo per noi non è stato banale. Devo ringraziare pubblicamente il presidente Pelligra e la sua famiglia per l’ennesimo grandissimo investimento. Noi sogniamo gratis mentre lui paga il conto", ha dichiarato Grella, sottolineando lo sforzo economico e progettuale della proprietà. Ampio spazio al tema Torre del Grifo, struttura complessa la cui gestione richiederà attenzione e professionalità: "È un impianto particolare, serviranno tecnici e competenze. Il club deve pensare a fare calcio, lasciando ai professionisti il compito di valorizzare la struttura senza che diventi un danno". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

