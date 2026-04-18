Infortunio Bastoni le ultimissime sui tempi di recupero del difensore | ecco quando può tornare a disposizione

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore è ancora fuori uso dopo l’infortunio subito, e le notizie più recenti riguardano i tempi di recupero. La sua assenza prosegue, lasciando in attesa una possibile ripresa di attività nelle prossime settimane. La società e lo staff sanitario stanno monitorando attentamente le condizioni fisiche e mentali, senza ancora comunicare una data precisa per il rientro. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sul suo ritorno in campo.

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