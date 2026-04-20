Infortunio a Piancavallo donna elitrasportata all' ospedale

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile, la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è intervenuta a Piancavallo a seguito di una chiamata al Nue112 da parte di un gruppo di escursionisti. Sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale. Una donna è stata elitrasportata in ospedale dopo un infortunio sul luogo dell’incidente.

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores assieme ai Vigili del Fuoco e all'elisoccorso regionale dopo chiamata arrivata al Nue112 da parte di un gruppo di escursionisti in Piancavallo. Tra loro, una donna di 55 anni si è procurata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Auto si ribalta e finisce in un fosso: gravissima una donna, elitrasportata in ospedaleUn'auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare, nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada... Leggi anche: Infortunio con gli sci a Piancavallo: soccorsa una 32enne Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Infortunio a Piancavallo, donna elitrasportata all'ospedale; Piancavallo, infortunio in quota: recuperata in elicottero un attimo prima del temporale; Piancavallo, escursionista ferita e bloccata durante un’escursione: arriva l’elicottero. Piancavallo, escursionista ferita e bloccata durante un’escursione: arriva l’elicotteroLa donna non riusciva a proseguire l’escursione. Recupero rapido prima del peggioramento del meteo e trasferimento a Pordenone. nordest24.it Cavalletti, l’ex dipendente: “Ho quasi perso un braccio, loro si prendevano i soldi dell’infortunio” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com BREAKING - Bologna, infortunio muscolare per Bernardeschi! Lascia il campo, ma Italiano ha finito i cambi shorturl.at/VavKR - facebook.com facebook