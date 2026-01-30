Auto si ribalta e finisce in un fosso | gravissima una donna elitrasportata in ospedale

Un’auto si è ribaltata nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada Cascina Nuova. Una donna è rimasta gravemente ferita e è stata subito trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Un'auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare, nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada Cascina Nuova, in provincia di Pavia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

