Organizza imboscata e ferisce gravemente una ragazza | 25enne arrestata per tentato omicidio

Oggi i carabinieri hanno arrestato una ragazza di 25 anni, residente a Lodi, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver organizzato un'imboscata che ha causato gravi ferite a una coetanea. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. La vicenda riguarda un episodio di aggressione che ha coinvolto le due giovani.

Oggi i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari una 25enne napoletana, residente a Lodi, con l'accusa di tentato omicidio ai danni di una coetanea. Le indagini sono partite dopo l'intervento dei carabinieri, avvenuto lo scorso 5 agosto, presso il parcheggio di Ercolano dove la vittima è stata ritrovata riversa a terra, con una ferita causata da un'arma da taglio. L'indagata, secondo gli investigatori, dopo aver dato un appuntamento alla vittima, l'ha prima aggredita con una serie di pugni e poi l'ha ripetutamente colpita con un grosso coltello da cucina al fianco e al gluteo. Dopo l'intervento sul posto, i militari sequestrarono l'arma con la quale la donna era stata ferita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l’accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidioPaura a Formia, dove una ragazza di 22 anni è stata accoltellata mentre stava aspettando il treno.

Terni, tenta rapina armato di machete in centro e ferisce gravemente due giovani: 25enne posto in stato di fermoNella notte tra sabato 20 dicembre e domenica 21 scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno posto in stato di fermo...