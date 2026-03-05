Assenteismo Asl Montesarchio 17 dipendenti condannati dalla Corte dei conti

Seventeen dipendenti dell’ASL Benevento, distretto di Montesarchio, sono stati condannati dalla Corte dei conti per assenteismo. La decisione riguarda comportamenti illeciti di assenza dal luogo di lavoro e si riferisce a un procedimento legale avviato contro di loro. La vicenda si è conclusa con una sentenza che infligge sanzioni di natura erariale. La notizia si inserisce in un quadro di verifiche e accertamenti avviati sul personale dell’azienda sanitaria.

Assenteismo all’Asl Benevento distretto di Montesarchio, arriva la condanna erariale per 17 dipendenti. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania accoglie le richieste della Procura regionale, con una sentenza articolata. Per il danno patrimoniale pari a complessivi 6.433,12 euro, condanna: C.C(€ 2.821,95), C.C. (€ 16,44), C.P (€ 659,12), D.M. (€ 175,64), M.E. (€ 194,75), M.G. (€ 817,59), M.G. (€ 95,83) P.L. (€ 596,77), P.G.(€ 315,90), R.L. (€ 210,80), S.M.M.(€ 170,39) e V.G. (€ 357,94), con cessazione della materia del contendere per l’importo di € 314,25 addebitato a L.C., per restituzione dello stesso in corso di causa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assenteismo Asl Montesarchio, 17 dipendenti condannati dalla Corte dei conti Regione, via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigentiVia libera dalla Corte dei conti all'ipotesi di rinnovo del contratto della dirigenza della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Partecipate, gestione contestata: "Bocciati dalla Corte dei conti"GROSSETO È durissimo il giudizio della Corte dei conti - secondo quanto riferito da Grosseto Città Aperta – sulle modalità con le quali il Comune...