Un’infermiera è stata aggredita all’interno dell’ospedale San Sebastiano di Correggio, dove due persone si sono presentate con largo anticipo rispetto all’orario di una visita medica. L’episodio ha portato alla presentazione di due denunce per lesioni personali. La situazione si è verificata nei poliambulatori della struttura, senza ulteriori dettagli sul motivo della visita o sulle identità coinvolte.

Si erano presentati con netto anticipo rispetto all’orario fissato per una visita medica, ai poliambulatori dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. E nel frattempo avevano "occupato" i servizi igienici, creando qualche disagio agli altri pazienti in attesa delle prestazioni sanitaria. E quando un’infermiera era intervenuta per farli uscire – si tratta di un uomo di 31 anni e di una donna di 29, entrambi residenti nel Reggiano – si era vista aggredire in modo violento. Lui l’aveva offesa pesantemente, mentre lei si era scagliata fisicamente contro l’operatrice sanitaria, colpendola al volto con uno schiaffo e poi sputandole addosso. Inoltre, non soddisfatti, avrebbero minacciato verbalmente anche la guardia giurata intervenuta per riportare la situazione in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infermiera aggredita in ospedale. Due denunce per lesioni personali

La consigliera-infermiera Arduini: "Anche io aggredita in ospedale"Come infermiera è stata a sua volta vittima di violenza e lo ha raccontato ieri in Assemblea legislativa, durante il dibattito sull’argomento aperto...

Leggi anche: "Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali": denunciati due mariti maneschi

Aggressione Ospedale Vigevano #virale #neiperte #vigevano #notizie

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infermiera aggredita.

Temi più discussi: Infermiera aggredita all'ospedale di Correggio, coppia denunciata; Infermiera aggredita in ospedale. Due denunce per lesioni personali; Correggio, infermiera aggredita nei bagni dell’ospedale. VIDEO; Aggredita infermiera all’Ospedale San Sebastiano di Correggio, denunciati un uomo e una donna.

Correggio, infermiera aggredita nei bagni dell’ospedale. VIDEOCORREGGIO (Reggio Emilia) – Una coppia residente in provincia è stata denunciata dai Carabinieri per lesioni personali in concorso ai danni del personale sanitario dell’Ospedale San Sebastiano. Si tra ... reggionline.com

Infermiera aggredita e schiaffeggiata all’Ospedale di Correggio, denunciata una coppiaUna coppia dopo aver occupato i servizi igienici dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio all’invito a uscire da parte del personale sanitario si è diretta verso i poliambulatori sostenendo di dovers ... temponews.it

Infermiera aggredita all'ospedale di Correggio, coppia denunciata. Accusa di lesioni personali per uomo e una donna di 31 e 29 anni #ANSA x.com

Lesioni personali in concorso in danno di personale sanitariole sono le accuse mosse alla coppia dai carabinieri della Stazione di Correggio. Insulti anche a una guardia giurata. Prognosi di 14 giorni per l'infermiera - facebook.com facebook