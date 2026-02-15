uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a bergamo arrestato

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo. La polizia ha fermato il romeno ieri, sabato 14 febbraio 2026, dopo che il tentativo è stato notato dai dipendenti del negozio. La scena si è svolta in fretta, e nel tentativo di sfuggire, la piccola è caduta e si è rotta un femore.

Un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, sabato 14 febbraio 2026, dalla polizia di Stato di Bergamo per il tentato sequestro di una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato della città: nella concitazione la piccola ha riportato la frattura di un femore. L’episodio alle 13, all’Esselunga di via Corridoni: lì la bambina e i genitori stavano uscendo quando sulla porta hanno incrociato il romeno, che ha afferrato per le gambe la piccola e cercato di portarla via. La madre l’ha trattenuta e l’uomo è stato subito bloccato dal padre e dagli addetti del supermercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

