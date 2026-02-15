Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo arrestato
Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo. La polizia ha fermato il romeno ieri, sabato 14 febbraio 2026, dopo che il tentativo è stato notato dai dipendenti del negozio. La scena si è svolta in fretta, e nel tentativo di sfuggire, la piccola è caduta e si è rotta un femore.
Un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, sabato 14 febbraio 2026, dalla polizia di Stato di Bergamo per il tentato sequestro di una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato della città: nella concitazione la piccola ha riportato la frattura di un femore. L’episodio alle 13, all’Esselunga di via Corridoni: lì la bambina e i genitori stavano uscendo quando sulla porta hanno incrociato il romeno, che ha afferrato per le gambe la piccola e cercato di portarla via. La madre l’ha trattenuta e l’uomo è stato subito bloccato dal padre e dagli addetti del supermercato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato
Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.
Bergamo: tenta di rapire una bimba al supermercato e le spezza un femore
A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi al supermercato, causando la rottura del suo femore.
Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato
Argomenti discussi: Aggredisce e tenta di rapire una bimba, arrestato a Bergamo; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato: arrestato; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato.
Tenta di rapire una bambina in un supermercato a Bergamo, arrestatoBERGAMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, ... iltempo.it
Bergamo, uomo tenta di rapire una bambina al supermercatoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it
Antenna Sud. Global Genius · Movie Magic. BERGAMO: TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA STRAPPANDOLA ALLA MAMMA E LE ROMPE UN FEMORE Momenti di forte tensione nel pomeriggio di sabato 14 febbraio a Bergamo, dove un uomo ha tentato di so facebook
Shock a Bergamo, uomo tenta di rubare una bambina al Supermercato. L'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato. x.com