Tenta di rapire bimbo all’uscita dell’oratorio nel bergamasco Scoperto e arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino all'uscita di un oratorio in un centro sportivo di Osio Sotto, vicino a Bergamo. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto poco dopo, impedendo il gesto. La polizia ha confermato l'arresto e sta indagando sui motivi dell'episodio.

Alle porte di Bergamo in un centro sportivo di Osio Sotto un trentenne ha cercato di rapire un piccolo atleta. Scoperto, l. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Tenta di rapire bimbo all’uscita dell’oratorio nel bergamasco. Scoperto e arrestato Articoli correlati Tenta di rapire bimbo a Caivano, arrestato 45enneTenta di rapire bimbo a Caivano, arrestato 45enne Caivano, 18 febbraio 2026 - Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di... Caivano, tenta di rapire bimbo in un supermercato: arrestatoUbriaco, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato. Tenta di rapire bimbo all’uscita dell’oratorio nel bergamasco. Scoperto e arrestato Altri aggiornamenti su Tenta di rapire bimbo all'uscita... Temi più discussi: Osio Sotto, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dall'allenamento fingendosi il padre: arrestato; Studio Aperto: Rapì una bimba, condannata a 5 anni Video; Arriva il nuovo tour di Bruce Springsteen, la speranza contro la paura; Sant'Agnello, si ferisce durante un furto in casa: trovato dai carabinieri grazie all'analisi del DNA. Osio Sotto, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dall'allenamento fingendosi il padre: arrestatoSi è presentato negli spogliatoi della palestra bergamasca indicando uno dei piccoli giocatori come suo figlio, ma viene smentito e arrestato. L’uomo avrebbe ... milano.repubblica.it Osio, si finge il padre e tenta di rapire un bimbo di 8 anni: bloccato dai genitori e arrestatoTentato rapimento da parte di un 30enne di nazionalità pakistana nei confronti di un bambino di 8 anni, a Osio, in provincia di Bergamo. Un rapimento sventato dal bambino stesso che ha allertato il su ... tg.la7.it LITIGANO IN CASA, TENTA DI UCCIDERE IL FRATELLO A COLTELLATE | I fatti nel Catanese leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/31/lite-per-futili-motivi-tenta-di-uccidere-il-fratello-a-coltellate-arrestato-43enne-nel-catanese/ - facebook.com facebook Osio, si finge il padre e tenta di rapire un bimbo di 8 anni: bloccato dai genitori e arrestato x.com