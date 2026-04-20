Individuati serbatoi magmatici nel sottosuolo toscano

Una ricerca pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment ha rilevato la presenza di serbatoi magmatici nel sottosuolo toscano. Gli studi indicano che questi serbatoi si trovano a profondità comprese tra gli 8 e i 15 chilometri, nelle zone geotermiche di Larderello e del Monte Amiata. La scoperta contribuisce alla conoscenza delle caratteristiche geologiche di queste aree.

(Adnkronos) – La ricerca, pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment, ha identificato questi serbatoi a profondità comprese tra gli 8 e i 15 chilometri, nelle storiche aree geotermiche di Larderello e del Monte Amiata. L'importanza della scoperta risiede non solo nelle dimensioni dei corpi magmatici, paragonabili a quelli che alimentano i grandi supervulcani mondiali come Yellowstone, ma anche nel loro potenziale per la transizione energetica nazionale. Il risultato è stato ottenuto grazie all'impiego della tomografia del rumore sismico ambientale (Ambient Noise Tomography), una metodologia d'avanguardia che permette di analizzare il sottosuolo senza perforazioni o esplosioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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