Rapina in banca caccia agli indizi nel sottosuolo e nel registro del caveau

Una rapina in banca ha portato a una vasta operazione di indagine, con le forze dell’ordine impegnate a cercare tracce sia nel sottosuolo che nel registro del caveau. La scena del crimine include anche analisi di eventuali tracce lasciate sul sito e controlli sui documenti di accesso alla cassaforte. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire come sia stato possibile entrare e agire all’interno della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo: si va delineando l’ identikit dei componenti della banda del buco (almeno cinque quelli che hanno partecipato alla fase finale del colpo) che giovedì scorso ha ripulito le cassette di sicurezza della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli con una rapina che per le modalità con cui si è svolta ha scomodato varie pellicole campioni d’incassi. Un piano di cui continua ad emergere l’accuratezza, anche nei dettagli: come l’aver sigillato i tombini vicini alla filiale in modo da rallentare un eventuale accesso delle forze dell’ordine. Chi indaga sta anche passando al setaccio i nomi degli ‘esperti’ già noti alle cronache giudiziarie, campani e non.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina in banca, caccia agli indizi nel sottosuolo e nel registro del caveau Notizie correlate VIDEO/ Rapina in banca, la caccia alla banda del buco passa per il sottosuoloTempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ai danni della filiale Credit... Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assaltoCentinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Vita in diretta 2025/26 - Rapina in banca, caccia ai banditi fuggiti dalle fogne - 17/04/2026 - Video; Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi; Napoli, caccia agli autori della rapina in banca | Verifiche su rete fognaria. Rapina in banca, caccia agli indizi nel sottosuolo e nel registro del caveauNapoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo: si va delineando l'identikit dei componenti della banda del buco (almeno cinque quelli che hanno partecipato alla fase finale del colpo) che ... ansa.it Caccia alla banda della rapina da film a Napoli: la fuga nelle fogne, il bottino non ancora quantificato, le indaginiAlmeno cinque le persone che hanno fatto irruzione nella filiale del Credit Agricole e svuotato le cassette di sicurezza nel corso della trattativa con le forze dell’ordine per liberare gli ostaggi ... quotidiano.net Rapina in banca a Napoli, la beffa dei clienti derubati facebook Rapina a un bancomat a Casalpusterlengo, sotto gli occhi della movida che applaude la fuga dei ladri. Dopo il colpo alla banca, l'appello del sindaco Elia Delmiglio. #ANSA x.com