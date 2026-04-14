In Toscana individuati enormi accumuli di magma nel sottosuolo

Una recente ricerca condotta dall’Università di Ginevra, con il coinvolgimento di un istituto di geoscienze e georisorse del Cnr di Firenze e di un istituto nazionale di geofisica, ha individuato grandi accumuli di magma nel sottosuolo della Toscana. I dati raccolti suggeriscono che nel sottosuolo della regione si trovino importanti volumi di materiale parzialmente fuso, con potenziali implicazioni per il territorio. La scoperta è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale degli enti coinvolti.

La Toscana potrebbe nascondere nel sottosuolo grandi volumi di materiale parzialmente fuso. È quanto emerge da una ricerca guidata dall’Università di Ginevra, con la partecipazione dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr (Cnr-Igg, sede di Firenze) e dell’Istituto nazionale di geofisica e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it C'è una fuga di gas nel sottosuolo: strada chiusa e traffico deviatoStrada chiusa e deviazioni in vista per gli automobilisti che in queste ore si trovano a percorrere via Dalmazia in direzione sud.