Violenza di genere Indagine Iss in Europa | un responsabile su due è il partner

Un’indagine condotta dall’Istituto superiore di sanità in Europa rivela che circa la metà delle persone responsabili di violenza di genere sono partner delle vittime. La violenza contro le donne si manifesta in modo simile in tutti i Paesi del continente, seguendo schemi ricorrenti. I dati evidenziano una diffusione capillare di comportamenti violenti all’interno delle relazioni affettive, senza differenze significative tra le nazioni coinvolte.

La violenza sulle donne è un fenomeno che si ripete in tutti i Paesi europei con una modalità quasi standardizzata. Lo rivela uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità in 16 Stati dell’Unione. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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