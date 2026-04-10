Donne che scrivono il presente | la nuova rassegna sul genio femminile a Palazzo Bonocore

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile Palermo ospiterà una nuova rassegna dedicata alle donne che scrivono il presente, presso Palazzo Bonocore. L’evento si concentra sull’importanza del contributo femminile nella cultura contemporanea e coinvolge diverse autrici e intellettuali. La manifestazione mira a valorizzare il ruolo delle donne nel panorama letterario e artistico locale. La giornata prevede incontri, presentazioni di libri e confronti tra autrici e pubblico.

Venerdì 10 aprile Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di una rivoluzione culturale che mette al centro le donne come motore del cambiamento contemporaneo. Sarà Palazzo Bonocore, in Piazza Pretoria 2, a ospitare il battesimo di “Donne che scrivono il presente”, una nuova e ambiziosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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