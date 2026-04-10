Donne che scrivono il presente | la nuova rassegna sul genio femminile a Palazzo Bonocore

Venerdì 10 aprile Palermo ospiterà una nuova rassegna dedicata alle donne che scrivono il presente, presso Palazzo Bonocore. L’evento si concentra sull’importanza del contributo femminile nella cultura contemporanea e coinvolge diverse autrici e intellettuali. La manifestazione mira a valorizzare il ruolo delle donne nel panorama letterario e artistico locale. La giornata prevede incontri, presentazioni di libri e confronti tra autrici e pubblico.

Venerdì 10 aprile Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di una rivoluzione culturale che mette al centro le donne come motore del cambiamento contemporaneo. Sarà Palazzo Bonocore, in Piazza Pretoria 2, a ospitare il battesimo di “Donne che scrivono il presente”, una nuova e ambiziosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Un incontro sulla guerra in Ucraina e la rassegna sul "genio femminile": gli appuntamenti a Palazzo Bonocore La rassegna Crossings a Palazzo Bonocore: va in scena lo spettacolo “1979 | Storia di musica, delitti e misteri”Dopo il successo dei primi appuntamenti, la rassegna Crossings torna a Palazzo Bonocore con un nuovo spettacolo che intreccia musica, narrazione e... Argomenti più discussi: Palazzo Bonocore, due appuntamenti tra guerra in Ucraina e genio femminile: il 9 e 10 aprile a Palermo; A Palazzo Bonocore due incontri tra guerra in Ucraina e scrittura al femminile; Al via Donne che scrivono il presente a Palazzo Bonocore: undici appuntamenti per raccontare il genio femminile; Il silenzio degli innocenti: al Rouge et Noir il film cult vincitore di cinque premi Oscar. Venerdì 10 aprile a Palazzo Bonocore si apre la nuova rassegna "Donne che scrivono il presente" curata da Maria Giambruno La Porta. - facebook.com facebook