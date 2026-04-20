Incontra l' ex al concerto nonostante il divieto | 25enne arrestato all' Eur dopo il segnale anti-stalking

Un giovane di 25 anni è stato arrestato all'Eur dopo aver violato un ordine di divieto di avvicinamento e aver incontrato un'ex durante un concerto. La sera si stava svolgendo in un locale quando l'uomo è stato segnalato dai testimoni mentre si avvicinava alla donna, nonostante il divieto. La polizia è intervenuta e ha fermato il ragazzo, che è stato portato in commissariato.

Voleva trascorrere una serata in un locale per assistere a un concerto. Ma, all'improvviso, è stata avvicinata dal suo stalker. Vittima una 21enne romana che si è trovata davanti il giovane, un 25enne anch'egli residente nella Capitale. I fatti sono accaduti domenica 19 aprile all'Eur.La ragazza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Aggredisce la ex nonostante il divieto, 25enne finisce in carcerePer anni aveva aggredito e minacciato la compagna, di 20 anni più grande, continuando a perseguitarla anche quando la relazione era ormai finita. Perseguita e aggredisce la "rivale" nonostante il divieto: arrestata per stalkingIndagata per stalking e già sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa, avrebbe violato la misura arrivando ad aggredire per strada... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinfonie di Fiume - dove l’acqua incontra la musica 2° edizione; ’Concerti di Primavera’ al debutto. Da oggi nell’auditorium ex Beghi; Concerto a Villa Demidoff, la Scuola di Musica di Fiesole incontra l’Anciuti Music Festival; Viaggi: a Genova UlisseFest, il festival di Lonely Planet tra incontri e concerti. Harry Styles incontra la sua ex ragazza al concertoHarry Styles incontra la sua ex ragazza al concerto. Il cantante di Drag me Down non sembra avere brutti rapporti con le sue ex, dato che a quanto pare, il cantante inglese si è mantenuto in ... 105.net «Venite al mio concerto». Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti di Crans Montana e li invita al live del 15 giugno«Ti rinnamorerai a marzo. Il 16 marzo». Canta così Achille Lauro in una delle sue canzoni più intime. E proprio il 16 marzo, quasi a voler dare un senso concreto a quelle parole, il cantante romano ... ilmessaggero.it Lukaku torna a Napoli dopo settimane di tensioni, incontra Conte e la dirigenza, poi riparte subito per il Belgio per proseguire la riabilitazione. Il confronto ha cambiato il clima intorno all’attaccante, allontanando scenari più pesanti: https://fanpa.ge/BGSNq - facebook.com facebook