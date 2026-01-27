Perseguita e aggredisce la rivale nonostante il divieto | arrestata per stalking

Un episodio di stalking ha portato all’arresto di una donna che, nonostante il divieto di avvicinamento, ha aggredito la rivale per strada. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le misure di tutela e le conseguenze legali di comportamenti violanti. Questo caso sottolinea la necessità di interventi efficaci per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Indagata per stalking e già sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa, avrebbe violato la misura arrivando ad aggredire per strada la “rivale”. I carabinieri di Ribera hanno arrestato una trentacinquenne del posto per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. La donna, accusata di atti persecutori, è stata posta ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico su disposizione del gip del tribunale di Sciacca. Secondo l’accusa avrebbe insultato, minacciato e offeso una trentenne per motivi personali, provocandole uno stato di ansia e paura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Perseguita Aggredisce

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perseguita Aggredisce

Argomenti discussi: Perseguita e minaccia la ex: poi le devasta l’automobile e aggredisce i carabinieri; Perseguita la ex e aggredisce il nuovo compagno fratturandogli il femore: 4 anni a un 56enne; Indagato per stalking dalla Polizia di Stato: sottoposto alla custodia cautelare in carcere; Perseguita la ex e picchia il nuovo compagno, 56enne condannato a 4 anni.

Perseguita la ex moglie e il nuovo compagno, divieto di avvicinamento per lo stalkerL’uomo avrebbe iniziato a pedinarli, cercarli in paese e rivolgere minacce di morte, arrivando nei giorni scorsi ad aggredire l’attuale compagno della donna, procurandogli lesioni ... laprovinciacr.it

Perseguita la ex e aggredisce il nuovo compagno fratturandogli il femore: 4 anni a un 56enneIl verdetto del Tribunale di Lecce per un uomo di Sternatia accusato di stalking e lesioni gravissime. La furia scatenata dalla gelosia e il rivale fu colpito con calci e pugni, finendo in ospedale ... lecceprima.it

#Caserta - Trentola Ducenta, perseguita e aggredisce la ex in un bar: arrestato per stalking #Cronaca #TrentolaDucenta #Stalking #ViolenzaSulleDonne #Arresto #Campania #NanoTV - facebook.com facebook