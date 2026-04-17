Contrasto al consumo di suolo dalla Regione fondi per il recupero ecologico | i comuni foggiani che riceveranno il finanziamento

La Regione Puglia ha approvato in via provvisoria l’elenco delle richieste ammesse e la graduatoria di priorità per il bando dedicato alla rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado. Dal totale dei finanziamenti, alcuni comuni della provincia di Foggia riceveranno contributi per interventi di recupero ecologico e contrasto al consumo di suolo. La decisione mira a migliorare gli spazi urbani e rurali attraverso progetti di riqualificazione ambientale.

Un passo deciso per restituire valore ai territori e migliorare la qualità della vita nelle città: la Regione Puglia ha approvato in via provvisoria l’elenco delle istanze ammesse e la relativa graduatoria di priorità del bando “Rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Torre Annunziata, bando per il contrasto del consumo di suoloTempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Comunale ha approvato quattro proposte per il bando pubblico della Regione Campania per la rinaturalizzazione di... Leggi anche: Puglia: nuove aree per il verde, stop al consumo di suolo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Direttiva UE anti?greenwashing: cosa devono fare le imprese; Dall’ambiente all’inclusione, ecco i 32 candiati di Avs; Controlli antidroga dei carabinieri; GdiF Potenza, contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, sequestrate numerose dosi di marijuana e di hashish, segnalati 5 assuntori. Contrasto agli stupefacenti, blitz della Gdf di Lauria e Maratea con unità cinofile. Cinque segnalazioniLAURIA/MARATEA (PZ) - Negli ultimi giorni i Finanzieri della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Maratea hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a ... ivl24.it Regione seleziona progetti per contrasto consumo di suoloLa Regione Umbria ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei progetti a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo. La scadenza per la presentazione delle richieste da parte ... ansa.it Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina facebook Contrasto al traffico di stupefacenti tra Milano, Monza e Torino. #Carabinieri di Sesto San Giovanni sequestrano cocaina, hashish e marijuana, oltre a contanti e a un'arma. Eseguite 13 misure cautelari carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com