Contrasto al consumo di suolo dalla Regione fondi per il recupero ecologico | i comuni foggiani che riceveranno il finanziamento

Da foggiatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha approvato in via provvisoria l’elenco delle richieste ammesse e la graduatoria di priorità per il bando dedicato alla rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado. Dal totale dei finanziamenti, alcuni comuni della provincia di Foggia riceveranno contributi per interventi di recupero ecologico e contrasto al consumo di suolo. La decisione mira a migliorare gli spazi urbani e rurali attraverso progetti di riqualificazione ambientale.

Un passo deciso per restituire valore ai territori e migliorare la qualità della vita nelle città: la Regione Puglia ha approvato in via provvisoria l’elenco delle istanze ammesse e la relativa graduatoria di priorità del bando “Rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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