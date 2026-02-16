Bimba di 2 anni morta a Bordighera | l' autopsia evidenzia trauma cranico e lesioni su dorso addome e gambe

Una bambina di due anni è morta a Bordighera dopo aver subito gravi lesioni: l’autopsia ha confermato un trauma cranico e danni diffusi sul corpo. La piccola presentava ecchimosi e ferite su dorso, addome, gambe e anche sul labbro superiore, segni di violenza che hanno portato alla tragica esplosione di sangue nel cervello.

Aveva un trauma cranico, che potrebbe aver determinato un travaso ematico all'origine di una emorragia cerebrale; ma anche lesioni su dorso, addome, alle gambe e persino sul labbro superiore. Sono i primissimi risultati dell'autopsia effettuata stamani dal mdico legale Francesco Ventura di Genova sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta lunedì 9 febbraio nella casa della madre a Bordighera. Per la sua morte sono indagati per omicidio preterintenzionale in concorso la mamma della bambina Manuela A., 43 anni e il compagno di lei, Manuel I., 42 anni. Al momento, non è ancora possibile stabilire con esattezza la causa del decesso e non si esclude che possa trattarsi di più fattori.