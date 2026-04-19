Incidente a Battipaglia nei pressi del San Luca | mamma e bimba piccola in ospedale

Oggi pomeriggio a Battipaglia si è verificato un tamponamento sulla statale 18 vicino al quartiere San Luca. Nell’incidente sono rimaste ferite una donna e la sua bambina di tre anni, che sono state immediatamente trasportate in ospedale. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tamponamento, in questo pomeriggio, a Battipaglia, sulla statale 18, all'altezza del San Luca. Ferita una mamma con la sua bimba di 3 anni a bordo di una delle vetture coinvolte. La piccola ha subito un trauma cranico non commotivo, mentre la madre un trauma cervicale e al bacino. I soccorsiSul.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente mortale in A14 nei pressi di San SeveroIncidente stradale questa mattina lungo l’autostrada Autostrada A14, nel tratto in prossimità del casello di San Severo che ha causato la morte di un... Si ferisce mentre scia nei pressi del Lago Martini: 56enne trasportata in ospedaleSono stati tre tecnici della stazione monte Orsaro, impiegati in attività personale di scialpinismo, a trovare una coppia vicino a Prato Spilla Verso...