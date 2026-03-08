Incidente in via Fabio Severo | giovane scooterista a Cattinara

Un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio in via Fabio Severo a Cattinara. Dopo l'impatto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della situazione. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Il venticinquenne è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le sue condizioni sono serie: si sospettano diverse fratture agli arti inferiori Un giovane di 25 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in serata lungo via Fabio Severo. Il giovane si trovava in sella ad un mezzo a due ruote quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si visto tagliare la strada da una autovettura in transito. Questa, stando a quanto si apprende, sarebbe la ricostruzione della dinamica che appare al momento più verosimile.