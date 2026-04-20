Incidente fra due treni nel Pavese | sospesa la linea Milano-Genova pesanti ritardi su passante e lunga percorrenza

Questa mattina, tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia, si è verificato un incidente tra un treno merci e un treno passeggeri. La collisione ha causato la sospensione della linea Milano-Genova e ha provocato ritardi significativi sui treni di passaggio e sulla lunga percorrenza. La circolazione ferroviaria nella zona è stata interrotta per consentire i primi interventi di soccorso e le operazioni di sicurezza.

Certosa di Pavia (Pavia), 20 aprile 2026 – Un treno merci e un treno passeggeri si sono scontrati questa mattina, lunedì 20 aprile, fra le stazioni di Locate Triulzi, nel Milanese, e Certosa di Pavia, a cavallo tra le province di Milano e Pavia. Sono stati attimi di tensione e paura ma fortunatamente senza conseguenze sia per i passeggeri del treno, un suburbano della l inea S13 Pavia -Milano Passante-Milano Bovisa di Trenord, sia per i macchinisti del convoglio merci. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico ferroviario, sospeso lungo la linea Milano-Genova, con conseguenti pesanti ritardi fino a 200 minuti sul nodo ferroviario. Un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente fra due treni nel Pavese: sospesa la linea Milano-Genova, pesanti ritardi su passante e lunga percorrenza Notizie correlate Treni: mezza Italia in tilt fra guasti e ipotesi danneggiamento. Aerei: tornati i quasi duecento pugliesi bloccati a Berlino Lunga percorrenza, disagi nella linea ferroviaria per la PugliaÈ stata un'altra durissima giornata di disagi per il traffico ferroviario italiano. Leggi anche: Treni, circolazione sospesa tra Genova e Milano per verifiche sulla linea Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Guasto al pantografo e blackout: passeggeri intrappolati nel treno Torino-Milano, malori a bordo. Incidente fra due treni nel Pavese: sospesa la linea Milano-Genova, pesanti ritardi su passante e lunga percorrenzaUn convoglio Trenord della Linea S13 ha urato un merci in uscita dalla stazione di Certosa. Nessuna conseguenze per i passeggeri e il personale a bordo ... ilgiorno.it Urto tra due treni, ritardi sino a 200 minuti e circolazione sospesa tra Milano e GenovaPavia – Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13, avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (in provincia di Milano) e Certosa (in provincia di Pavia), sta provocando pesanti rita ... ilsecoloxix.it