Treni | mezza Italia in tilt fra guasti e ipotesi danneggiamento Aerei | tornati i quasi duecento pugliesi bloccati a Berlino Lunga percorrenza disagi nella linea ferroviaria per la Puglia

La giornata di venerdì si è conclusa con disagi pesanti sui treni in tutta Italia. Tra guasti e ipotesi di danneggiamenti, molte linee hanno subito ritardi e cancellazioni. In Puglia, più di 200 persone sono rimaste bloccate a Berlino a causa dei problemi ai collegamenti ferroviari. I treni che collegano la regione al resto del Paese sono stati fortemente rallentati, creando disagi per molti pendolari. La situazione resta critica, con i treni che ancora oggi non funzionano come dovrebbero tra Emilia-Romagna e Marche.

È stata un’altra durissima giornata di disagi per il traffico ferroviario italiano. Oggi treni con ritardi fino a due ore e mezza a causa di impiantin in tilt fra Emilia-Romagna e Marche. Specificamente un incendio vicjno alla stazione di Pesaro all’alba ha pesantemente condizionato il traffico sulla linea Bologna-Ancona con ripercussioni, fino a sera, nei collegamenti di lunga percorrenza fra il nord e la Puglia. Dai treni agli aereu: è potuto partire oggi nel primo pomeriggio il volo charter da Berlino a Bari con circa 180 pugliesi a bordo. Avevano partecipato a Fruit Logistica ma, al momento di tornare, ieri, hanno dovuto fare i conti con ghiaccio e neve che avevano impedito il decollo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Treni: mezza Italia in tilt fra guasti e ipotesi danneggiamento. Aerei: tornati i quasi duecento pugliesi bloccati a Berlino Lunga percorrenza, disagi nella linea ferroviaria per la Puglia Approfondimenti su Treni Puglia Treni, disagi e ritardi a Bologna: due convogli bloccati alla stazione San Ruffillo per guasti elettrici Due treni sono rimasti bloccati alla stazione di San Ruffillo, Bologna, a causa di guasti elettrici. Passaggi a livello in tilt e guasti sulla linea. Il giovedì nero dei treni Il giovedì nero del trasporto ferroviario in Lombardia ha visto numerosi disservizi, tra guasti ai treni e problemi sulla linea. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Treni Puglia Argomenti discussi: Treni, boom dei viaggi all’estero e nell’Italia minore. Prenotazioni sempre più intelligenti; Sciopero oggi, Cgil: mezzo milione in piazza, adesione al 68%. Salvini: Per i treni disagi limitati; Anche nelle pubblicità delle Olimpiadi i treni italiani sono in ritardo: la gaffe diventa attacco a Salvini; Sciopero treni, la denuncia dai binari: Situazione invivibile. Treni, caos a Bologna: sabotaggio, cavi tranciati e ordigni. In tilt l’Alta Velocità, Salvini: «Attentato, qualcuno vuole male all'Italia»Nel primo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro manda in tilt i treni di mezza Italia, con ritardi e cancellazioni che si ... ilmessaggero.it Treni in ritardo bloccano mezza Italia: fino a 150 minuti per ipotesi sabotaggio a Bologna, a Pesaro un incendioVigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino: traffico ferroviario in ... fanpage.it Il maltempo invernale sta causando disagi significativi al traffico ferroviario a lunga percorrenza in Germania. Nella mattinata di mercoledì, neve e ghiaccio hanno reso necessarie cancellazioni e limitazioni su diversi collegamenti ICE in partenza da Berlino. N facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.