Incidente ferroviario a Milano tamponamento tra due treni | circolazione sospesa

Questa mattina a Milano si è verificato un tamponamento tra un treno merci e un treno della linea S13 tra le stazioni di Locate e Certosa. L’incidente ha causato l’interruzione temporanea della circolazione sulla linea Milano-Genova, provocando ritardi significativi sui treni in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità ferroviarie stanno ancora valutando la dinamica dell’accaduto.

Questa mattina (lunedì) c’è stato un urto tra un treno merci e un treno della linea S13: è successo tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) e ha provocato pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova.Nessuna conseguenza per le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente ferroviario in Spagna: la ricostruzione tecnica in 3D dello scontro tra i treni

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