Nella serata di giovedì 12 marzo, la circolazione ferroviaria sulla tratta Lecce-Bari è stata temporaneamente sospesa a causa di un intoppo che ha coinvolto i treni sulla linea. L’interruzione ha riguardato i servizi tra le due città, causando ritardi e disagi ai passeggeri in transito. La circolazione resta ferma fino a ulteriori comunicazioni e interventi di ripristino.

Un problema sulla tratta Lecce-Bari nella serata di giovedì 12 marzo, ha fermato per ora la circolazione ferroviaria. Tra Monopoli e Polignano a Mare un Intercity che viaggiava verso il capoluogo di regione ha avuto un problema: non è chiaro se si tratti di un incidente o di un guasto tecnico. E la corsa si è interrotta. I viaggiatori sul regionale che seguiva l'Intercity sono stati costretti a scendere alla stazione di Fasano. La circolazione è sospesa tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale per accertamenti sulla linea. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Treni, intoppo ferroviario: circolazione sospesa sulla Lecce-Bari

