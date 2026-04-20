Incidente contro un muretto e rifiuto dell’alcol test | denunciato un uomo

Nella prima mattinata del 18 aprile a Como, la polizia locale è intervenuta in seguito a un incidente avvenuto all’incrocio tra via Ninguarda e via Baraggia. Un uomo è stato denunciato dopo aver causato un tamponamento contro un muretto e aver rifiutato di sottoporsi all’alcol test. I dettagli dell’episodio sono stati comunicati dalle forze dell’ordine.

Intervento della polizia locale nella prima mattinata del 18 aprile a Como, dove un uomo è stato denunciato dopo un episodio avvenuto all’incrocio tra via Ninguarda e via Baraggia. Erano circa le 5 quando gli agenti sono stati allertati da una società di soccorso stradale per la presenza di una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Uomo denunciato dopo lite in auto: trovati coltelli e rifiuto di collaborare con le forze dell’ordineUn’accesa lite tra due automobilisti a Porto Garibaldi, nel territorio di Comacchio, ha scatenato un intervento lampo delle forze dell’ordine che ha... Borgoricco, Audi A3 si ribalta: 36enne incolume dopo impatto contro muretto, indagini sulla dinamica dell’incidente.Un uomo di 36 anni, residente a San Giorgio delle Pertiche, è rimasto miracolosamente incolume ieri mattina a Borgoricco, in provincia di Padova,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un'auto nel canalone, una ribaltata e una terza contro un muro: notte di incidenti nel Brindisino; Si schianta con l’auto contro un muretto: soccorso e portato in ospedale, 65enne muore dopo 24 ore; Con l'auto contro un muretto: 65enne muore 24 ore dopo i soccorsi; Con l'auto contro un muretto, morto un 65enne di Tortoreto. Grave incidente a Besozzo: auto si schianta contro un muro, due feritiBESOZZO, 20 aprile 2026 – Un impatto violentissimo ha scosso la quiete della mezzanotte in via 25 Aprile. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il control ... varese7press.it Motociclista di 49 anni si schianta contro un muretto: è graveUn motociclista di 49 anni è in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 11.15, a Pieve Torina, in provincia di Macerata. L’uomo, nato a Jesi e residente ... lanuovariviera.it Incidente a Pontecorvo, alle porte di Benevento. Coinvolte tre auto, una Renault, una Fiat e una Lancia. Il bilancio è di tre feriti. La persona che sembrerebbe in condizioni serie è una ragazza che viaggiava a bordo della Panda ricoverata in codice rosso al Sa - facebook.com facebook La maglia, gli ex compagni: la Juve ricorda Manninger il portiere morto in un incidente d’auto x.com