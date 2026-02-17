Borgoricco Audi A3 si ribalta | 36enne incolume dopo impatto contro muretto indagini sulla dinamica dell’incidente

Un uomo di 36 anni di San Giorgio delle Pertiche ha evitato gravi conseguenze ieri mattina a Borgoricco, quando la sua Audi A3 si è ribaltata dopo aver colpito un muretto lungo via Lovara. L’incidente ha provocato la fine della vettura in una posizione pericolosa, ma il conducente è uscito illeso senza riportare ferite. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i dettagli della dinamica per capire come si sia verificato il ribaltamento.

