Borgoricco Audi A3 si ribalta | 36enne incolume dopo impatto contro muretto indagini sulla dinamica dell’incidente
Un uomo di 36 anni di San Giorgio delle Pertiche ha evitato gravi conseguenze ieri mattina a Borgoricco, quando la sua Audi A3 si è ribaltata dopo aver colpito un muretto lungo via Lovara. L’incidente ha provocato la fine della vettura in una posizione pericolosa, ma il conducente è uscito illeso senza riportare ferite. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i dettagli della dinamica per capire come si sia verificato il ribaltamento.
Borgoricco, un miracolo sulla Lovara: 36enne illeso dopo il ribaltamento dell’auto. Un uomo di 36 anni, residente a San Giorgio delle Pertiche, è rimasto miracolosamente incolume ieri mattina a Borgoricco, in provincia di Padova, dopo un incidente che ha visto la sua Audi A3 ribaltarsi lungo via Lovara. L’auto ha urtato un muretto di cinta di un’abitazione privata, sollevando interrogativi sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza delle strade provinciali. Le indagini sono state immediatamente avviate dalla Polizia Locale della Federazione per ricostruire la dinamica dell’evento. Dinamica dell’incidente e intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu
