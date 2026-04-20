Incidente auto-moto sulla Cassia a Montefiascone

Lunedì 20 aprile, intorno alle 16, si è verificato un incidente lungo la strada Cassia nella frazione di Zepponami, nel comune di Montefiascone. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, causando disagi al traffico locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati divulgati dettagli su eventuali feriti o cause dello scontro.

Incidente stradale sulla Cassia a Montefiascone. Si è verificato intorno alle 16 di lunedì 20 aprile, lungo la strada nella frazione di Zepponami. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Nonostante la dinamica, fortunatamente non si registrano feriti. Sul.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone: frontale tra due auto, feriti Incidente sulla Cassia a Capranica, un morto in un frontale bus-autoDeceduto un 39enne, ferite gravemente altre due persone, diversi contusi tra i passeggeri dell'autobus. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente auto -moto sulla ss 34 all'altezza di Verbania Suna; Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video; Moto contro auto in via Serenissima a Brescia: dolore per Francesco Viola; Brescia, incidente tra auto e moto in via Serenissima: muore il 28enne Francesco Viola. Violento frontale moto-auto sulla statale, in azione i vigili del fuoco e i soccorsi (FOTO): centauro 65enne in gravi condizioniBRUNICO. Violento scontro frontale tra un'auto e una moto a Brunico, in frazione San Giorgio, nella mattinata di lunedì 20 aprile: in azione i soccorsi, 65enne in gravi condizioni. L'allarme è scattat ... ildolomiti.it Incidente a Roma nord: si scontrano due auto e una moto, grave un 55enneÈ grave in ospedale un motociclista rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona de La Storta, a Roma nord. L'uomo, un 55enne, è rimasto coinvolto in una carambola ... romatoday.it Incidente a Pontecorvo, alle porte di Benevento. Coinvolte tre auto, una Renault, una Fiat e una Lancia. Il bilancio è di tre feriti. La persona che sembrerebbe in condizioni serie è una ragazza che viaggiava a bordo della Panda ricoverata in codice rosso al Sa facebook Incidente a Serpentara: Fiat 500 si ribalta dopo scontro con altra auto. Ferite tre ragazze di 19 anni ift.tt/Chi97oK x.com