Incidente sulla Cassia a Capranica un morto in un frontale bus-auto

Questa mattina sulla strada della Cassia a Capranica si è verificato un incidente mortale. Un bus Cotral e un’auto si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di una persona. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, mentre i soccorritori sono intervenuti subito sul posto.

Deceduto un 39enne, ferite gravemente altre due persone, diversi contusi tra i passeggeri dell'autobus. Strada chiusa tra i chilometri 59 e 60: intervento dei soccorritori Tragico incidente mortale sulla Cassia a Capranica. Nella mattinata di sabato 31 gennaio un bus della Cotral e un'auto si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. Nell'impatto è morto un uomo di 39 anni, ferite gravemente le due persone che erano a bordo della macchina con la vittima e diversi contusi tra i passeggeri dell'autobus. L'incidente è avvenuto tra i chilometri 59 e 60 della strada statale 2 Via Cassia, in direzione nord e all'altezza della frazione Vico Matrino.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Cassia Capranica

Nella serata di venerdì 16 gennaio, sulla Cassia nord a Viterbo, si è verificato un incidente frontale tra due autovetture.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cassia Capranica

Argomenti discussi: Incidente sulla Cassia, muore guardia giurata di rientro dal lavoro; Grave incidente sulla Cassia, deceduto un ragazzo; Sutri – Tragico incidente sulla Cassia: muore giovane 17enne; Schianto mortale sulla Cassia tra Sutri e Monterosi.

Incidente mortale sulla Cassia tra Sutri e Monterosi: morto un giovane, un ferito gravissimoIl tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, sulla Cassia si è spezzata una vita.Al chilometro 44 della via Cassia, proprio nel tratto di confine tra Sutri e Monterosi, un incidente violentis ... alphabetcity.it

Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradaleSi chiamava Elias Çakalli il 17enne morto giovedì sera nel tragico incidente avvenuto lungo la Cassia, all'altezza del chilometro 44, tra Sutri e Monterosi. Il giovane, che risiedeva a Bassano Romano, ... civonline.it

“Mancherà il tuo sorriso, mancherai tu. Ora sei con la tua mamma…” Blera - Dolore e commozione nella Tuscia per la tragica scomparsa di Maurizio Francescucci in un incidente sulla Cassia - Messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia Articolo: - facebook.com facebook