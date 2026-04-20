Incidente alle porte di Milano schianto fra tre camion e un’auto

Un incidente si è verificato alle porte di Milano coinvolgendo tre camion e un’auto. L’impatto ha causato danni alle vetture e ha prodotto un forte rumore di lamiere contorte. Sul posto sono arrivate le ambulanze, che hanno soccorso le persone rimaste coinvolte. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione.

L’impatto e il rumore delle lamiere che si contorcono, poi le sirene delle ambulanze e la corsa in ospedale. Tre persone sono rimaste ferite (fortunatamente non in gravi condizioni) in un tamponamento a catena fra tre camion e un’auto avvenuto sulla strada statale vigevanese a Gaggiano nella.🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Notizie correlate Leggi anche: Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti Incidente alle porte di Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave 25enneUn motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile in via Milano a Vittuone nella serata di lunedì 13 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frontale auto-camion alle porte di San Pantaleo: due feriti in ospedale; Schianto sulla Alghero-Sassari all'ingresso della città: quattro feriti, fra cui una bambina; Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti; Incidente alle porte di Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave 25enne. Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’autoÈ successo sulla Vigevanese a Gaggiano nella mattinata di lunedì 20 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Locale ... milanotoday.it Incidente alle porte di Sassari, tra i quattro feriti anche una bambinaUn incidente con 4 feriti si è verificato oggi, domenica 19 aprile, intorno alle 18:30 lungo la strada statale 291 all’ingresso di Sassari. sassarioggi.it Nell'incidente ferita anche la bimba di soli 3 anni - facebook.com facebook #ITalert Oggi #15aprile in Calabria simuliamo un incidente industriale alla Gargano gas di Montalto Uffugo (CS). Alle 10:30 verrà trasmesso il messaggio di test ai dispositivi presenti nelle aree attorno all’impianto. Compila il questionario su it-alert.gov.it x.com