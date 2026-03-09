Incidente alle porte di Milano schianto fra un tir tre auto e un furgone | sette feriti

Un incidente si è verificato alle porte di Milano coinvolgendo un tir, tre auto e un furgone. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e sette persone sono state trasportate in ospedale. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora da chiarire.

È successo tra la statale 36 e la Tangenziale Nord in direzione Milano. Traffico in tilt lungo l'arteria stradale Lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale, ma fortunatamente nessuno dei sette feriti è in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente avvenuto tra la A52 e la statale 36 (in direzione Milano) nel pomeriggio di lunedì 9 marzo. Tutto è successo intorno alle 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi. Il sinistro ha coinvolto cinque mezzi: tre macchine, un furgone e un tir alimentato a... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

