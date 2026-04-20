Inchiesta Equalize | terzo filone su estorsione e accessi abusivi contro Leonardo Maria Del Vecchio

Un’indagine in corso riguarda un’attività di spionaggio condotta da una società milanese, con numerosi indagati per accesso abusivo a banche dati e dossieraggio. La vicenda si arricchisce di un nuovo filone che coinvolge accuse di estorsione e accessi non autorizzati. Tra le persone coinvolte ci sono anche figure legate a questa società, che si trovano al centro di questa complessa inchiesta giudiziaria.

La storia dell’attività di spionaggio messa a punto dalla società milanese Equalize si fa sempre più complicata, perché spesso chi era indagato per dossieraggio e accesso abusivo a banche dati di rilievo nazionale finisce per essere vittima dello stesso sistema. Oppure paradossalmente è vittima e colpevole al tempo stesso: chi spia, viene spiato a sua volta. E molti - a partire dal fondatore della società Equalize Enrico Pazzali, per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio - dichiarano di non aver mai saputo che si ricorresse a informazioni secretate nelle banche dati nazionali. Ora è la volta di Leonardo Maria Del Vecchio, che era stato accusato di aver cercato illegalmente informazioni sulla sua ex fidanzata (sempre da lui negate) ma che ha sempre dichiarato di essere stato truffato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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