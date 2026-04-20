Inchiesta Equalize Leonardo Maria Del Vecchio | Ricattato con un dossier falso

Nell'ambito dell'inchiesta su Equalize, si è scoperto che Leonardo Maria Del Vecchio è stato coinvolto in un tentativo di ricatto legato a un dossier falso. La notizia è stata resa nota nel corso delle indagini in corso, che stanno analizzando le modalità con cui sono stati gestiti alcuni documenti e le persone coinvolte. Le autorità continuano a indagare sui dettagli di questa vicenda.

Leonardo Maria Del Vecchio vittima di un tentativo di ricatto: questo quanto emerge nel nuovo capitolo dell'indagine su Equalize. "Si sono introdotti nella mia?casa, hanno violato la mia vita privata, hanno abusato?della fiducia di chi era pagato per proteggermi e hanno tentato di ricattarmi costruendo un dossier falso”, le parole dell’imprenditore: “Ringrazio la Procura di Milano, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il ROS dei Carabinieri per il lavoro svolto con serietà e rigore: è grazie a loro che oggi emerge la verità. Ho fornito e continuerò a fornire la mia piena collaborazione alla giustizia, e mi costituirò parte civile nelle sedi opportune a tutela mia, della mia famiglia e delle società ingiustamente coinvolte".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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