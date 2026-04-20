inchiesta equalize leonardo del vecchio ricattato con immagini rubate dalla sua abitazione

Un’indagine in corso riguarda un episodio di ricatto nei confronti di un noto imprenditore, coinvolgendo la sottrazione di immagini private dalla sua abitazione. Secondo quanto accertato, gli autori sono riusciti ad accedere al sistema di videosorveglianza interno dopo aver violato la password. Le immagini rubate sarebbero state utilizzate per minacciare l’imprenditore, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Dopo aver 'bucato' la password, ha estrapolato dal sistema di videosorveglianza interno all'appartamento milanese di Leonardo Maria Del Vecchio immagini della vita privata dell'imprenditore-editore e poi, dopo aver creato illecitamente un archivio reputazionale, lo ha ricattato costringendolo a versare 30 mila euro per evitare che quei filmati rubati circolassero creando un danno a lui stesso, alla Lmdv Capital S.r.l., di cui è legale rappresentante, e a EssilorLuxottica, società quotata alla borsa di Parigi e di cui il manager è socio. Il nuovo filone. È questo il nuovo capitolo dell'indagine su Equalize in cui Leonardo Maria del Vecchio è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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