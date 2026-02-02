Incendio distrugge furgone di coppia | indagini in corso per stabilire cause e responsabilità

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha completamente distrutto un furgone Fiat Fiorino ieri sera a Favara, in una traversa della via Olanda. Le fiamme sono divampate nel veicolo, che era parcheggiato in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l’incendio e se ci siano responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali telecamere di sor

Un furgone Fiat Fiorino è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, in una traversa della via Olanda a Favara. L’incendio, scoppiato in maniera improvvisa e intensa, ha consumato completamente il veicolo in pochi minuti, lasciando solo l’ossatura annerita e la saracinesca dell’edificio vicino segnata dal calore. L’auto, parcheggiata davanti a un’abitazione disabitata, non ha provocato feriti né danni a persone, ma ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme prima che si propagassero all’edificio adiacente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

incendio distrugge furgone di coppia indagini in corso per stabilire cause e responsabilit224

© Ameve.eu - Incendio distrugge furgone di coppia: indagini in corso per stabilire cause e responsabilità

Approfondimenti su Favara 2 febbraio

Corpo trovato sul litorale di Lido, indagini in corso per stabilire cause e identità

Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile.

Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le cause

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Favara 2 febbraio

Argomenti discussi: Incendio distrugge furgone di venditore ambulante: avviate le indagini; Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino; Incendio distrugge un garage colmo di materiale: paura per gli appartamenti ai piani superiori; Santa Maria del Cedro, incendio distrugge automobile a Marcellina.

incendio distrugge furgone diCanicattì, incendio distrugge furgoneUn incendio sulle cui cause stanno indagando le forze dell’ordine ha completamente distrutto un furgone di proprietà di un venditore ambulante che si trovava parcheggiato in piazza XXIV Maggio nei ... canicattiweb.com

Bertinoro, furgone in fiamme e si incendia la vegetazione attorno alla strada: pronto intervento dei Vigili del FuocoIncendio nella prima mattina di oggi a Bertinoro. Alle 6.50 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è ... corriereromagna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.