Incendio distrugge furgone di coppia | indagini in corso per stabilire cause e responsabilità

Un incendio ha completamente distrutto un furgone Fiat Fiorino ieri sera a Favara, in una traversa della via Olanda. Le fiamme sono divampate nel veicolo, che era parcheggiato in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l’incendio e se ci siano responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali telecamere di sor

Un furgone Fiat Fiorino è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, in una traversa della via Olanda a Favara. L’incendio, scoppiato in maniera improvvisa e intensa, ha consumato completamente il veicolo in pochi minuti, lasciando solo l’ossatura annerita e la saracinesca dell’edificio vicino segnata dal calore. L’auto, parcheggiata davanti a un’abitazione disabitata, non ha provocato feriti né danni a persone, ma ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme prima che si propagassero all’edificio adiacente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio distrugge furgone di coppia: indagini in corso per stabilire cause e responsabilità Approfondimenti su Favara 2 febbraio Corpo trovato sul litorale di Lido, indagini in corso per stabilire cause e identità Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile. Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le cause Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Favara 2 febbraio Argomenti discussi: Incendio distrugge furgone di venditore ambulante: avviate le indagini; Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino; Incendio distrugge un garage colmo di materiale: paura per gli appartamenti ai piani superiori; Santa Maria del Cedro, incendio distrugge automobile a Marcellina. Canicattì, incendio distrugge furgoneUn incendio sulle cui cause stanno indagando le forze dell’ordine ha completamente distrutto un furgone di proprietà di un venditore ambulante che si trovava parcheggiato in piazza XXIV Maggio nei ... canicattiweb.com Bertinoro, furgone in fiamme e si incendia la vegetazione attorno alla strada: pronto intervento dei Vigili del FuocoIncendio nella prima mattina di oggi a Bertinoro. Alle 6.50 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è ... corriereromagna.it #Accadde oggi 29 gennaio 1996. Un devastante incendio distrugge il Teatro la Fenice, chiuso per lavori di manutenzione. Il rogo impegna i vigili del fuoco per tutta la notte. Colpevoli due elettricisti, che volevano causare un piccolo incendio e creare i presupp - facebook.com facebook Notte di fuoco nell’Agrigentino, incendio distrugge capannone: avviate le indagini. #QdS x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.