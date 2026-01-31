La Svizzera ha accettato la collaborazione dell’Italia nelle indagini sull’incendio di Crans-Montana

La Svizzera ha dato il via libera all’Italia per partecipare alle indagini sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Dopo giorni di attese, le autorità svizzere hanno deciso di coinvolgere anche gli investigatori italiani nel chiarire cosa sia successo nel locale Le Constellation, dove sono morte quaranta persone. Ora si attende che le due parti lavorino insieme per fare luce sulle cause dell’incendio.

La Svizzera ha infine accettato che anche l’ Italia prenda parte alle indagini in merito all’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a quaranta persone. A riferirlo, venerdì, è stata Ingrid Ryser, una portavoce dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). La possibilità di collaborazione tra autorità giudiziarie di più Paesi è prevista da un protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata sia dal governo italiano, che da quello svizzero. La procura di Roma aveva già avviato un’indagine autonoma sui fatti di Crans-Montana, nei quali erano e sono coinvolti anche cittadini italiani, e aveva presentato richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera il 13 gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

