Incendio Crans Montana | conti salati per i feriti italiani

Un incendio a Crans Montana ha causato feriti tra tre famiglie italiane. I pazienti sono stati ricoverati in ospedale e devono sostenere spese mediche che variano tra i 15 mila e i 60 mila franchi svizzeri. Le cifre sono state comunicate dalle autorità sanitarie locali, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle cause dell’incendio. Nessun altra informazione è stata resa nota riguardo alle condizioni dei feriti o alle operazioni di soccorso.

Tre nuclei familiari italiani, rimasti feriti durante l'incendio che ha devastato Crans Montana, si sono ritrovati a dover affrontare conti ospedalieri per cifre che oscillano tra i 15 mila e i 60 mila franchi svizzeri. La richiesta di pagamento è partita direttamente dall'ospedale di Sion, scatenando una reazione immediata sul piano diplomatico e legale. La gestione dei costi sanitari post-emergenza ha preso una piega inaspettata per le vittime del rogo. I documenti inviati dalla struttura sani .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio Crans Montana: conti salati per i feriti italiani Incendio Crans Montana : 47 i morti, 115 i feriti Notizie correlate Leggi anche: Crans Montana, le testimonianze dei feriti italiani Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”(Adnkronos) – Le uscite di sicurezza de le Constellation sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti per l’assenza di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sindaco di Crans-Montana: Problemi nei controlli? Non lo sapevo; Crans-Montana, la giustizia francese rifiuta di sequestrare i beni dei Moretti; Crans-Montana, opuscolo della protezione civile Emergenza incendio, cosa faccio?; Crans-Montana, i cento giorni in ospedale dei ragazzi feriti: gli interventi, le fisioterapie, i primi passi. Ogni giorno fanno progressi. Crans-Montana, il caso delle fatture spedite alle famiglie dei feriti. L'ambasciatore: spese mediche a carico del CantoneConti da 17mila a 66mila euro per le cure prestate negli ospedali svizzeri nei giorni successi alla strage di Capodanno. L'assessore lombardo Bertolaso: i nostri connazionali non sborseranno un euro ... avvenire.it Rogo a Crans-Montana, fatture fino a 66mila euro per le cure: nessuno dovrà pagareDopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, alle famiglie dei feriti arrivano fatture dagli ospedali svizzeri fino a 66mila euro. Bertolaso: non dovranno essere pagate Conti da 17mila a 66mila euro ... liberoreporter.it La veterinaria riminese era rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana facebook