Crans-Montana feriti italiani a inquirenti | Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata

(Adnkronos) – Le uscite di sicurezza de le Constellation sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti per l’assenza di materiali ignifughi, nessun estintore utilizzato e nessuno che dava indicazioni a chi tentava di fuggire. E’ quanto emerge dalle prime testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti che sono state raccolte dagli investigatori su delega di procura di Roma. Testimonianze, finite in un’informativa, che a quanto si apprende sono sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

