Crans-Montana feriti italiani a inquirenti | Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata

A Crans-Montana, le uscite di sicurezza dell’hotel Le Constellation erano chiuse, mentre Jessica Moretti è riuscita a scappare durante l’incendio. Le autorità italiane hanno ascoltato i testimoni, che hanno riferito di porte sbarrate e di un’assenza di indicazioni chiare per evacuare. Il fuoco si è sviluppato rapidamente, alimentato dall’assenza di materiali ignifughi e dalla mancanza di estintori funzionanti. Nessuno ha dato ordini ai presenti, che hanno cercato di mettersi in salvo. La situazione resta sotto attenzione.

(Adnkronos) – Le uscite di sicurezza de le Constellation sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti per l’assenza di materiali ignifughi, nessun estintore utilizzato e nessuno che dava indicazioni a chi tentava di fuggire. E’ quanto emerge dalle prime testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti che sono state raccolte dagli investigatori su delega di procura di Roma. Testimonianze, finite in un’informativa, che a quanto si apprende sono sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

