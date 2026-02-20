Crans Montana le testimonianze dei feriti italiani

A Crans-Montana, sei italiani sono rimasti feriti in un incidente grave. La Procura di Roma ha deciso di incaricare esperti per analizzare i telefoni delle vittime, per raccogliere prove utili sulle cause dell’incidente. Le autorità vogliono capire se ci sono elementi digitali che possano chiarire cosa è successo e se ci sono responsabilità coinvolte. Le testimonianze raccolte finora descrivono un episodio improvviso e confuso. La scoperta di eventuali dettagli digitali potrebbe fare chiarezza sulla vicenda.