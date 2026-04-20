Incendi e pizzo così Zio Nino era tornato a comandare a Brancaccio | Soldi pure dal marito della sorella morta

Un lungo filo rosso collega il blitz della scorsa notte con alcuni incendi sospetti registrati da inizio anno a oggi. A reggerlo, secondo gli investigatori, ci sarebbe stato Antonino Sacco (70 anni) che, anche dopo la sua scarcerazione nel 2024, avrebbe continuato a gestire le attività illecite.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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