La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli negli spazi di Città della Scienza

La mostra “Terremoti d’Italia” si svolge a Napoli, presso gli spazi di Città della Scienza. È un evento gratuito e itinerante promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzato in collaborazione con la Regione Campania. L’esposizione si rivolge a cittadini e studenti e ha come obiettivo principale fornire informazioni sul fenomeno dei terremoti in Italia. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Torna in Campania la mostra itinerante e gratuita “Terremoti d’Italia”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con la Regione Campania: un percorso espositivo rivolto a cittadini e studenti per diffondere la comprensione del fenomeno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terremoti d’Italia, simulazioni e prevenzione a Città della Scienza Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Mostra itinerante – Terremoti d’Italia. Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza; Sismo leggero mag. 3.0 - 14 km NE From Agia Kyriaki, martedì 7 apr 2026 alle 14:55 (GMT +3) - 12 ore fa. Napoli, Terremoti d'Italia fa tappa in città: dal 20 aprile al 9 maggio a Città della ScienzaTorna a Napoli Terremoti d’Italia, la mostra itinerante e gratuita promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio in collaborazione con ... ilmattino.it La mostra Terremoti d'Italia fa tappa a NapoliTorna in Campania la mostra itinerante e gratuita Terremoti d'Italia, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con la Regione Campania: un ... ansa.it Yoga a Napoli a Città della Scienza Sabato 18 aprile pratica di yoga al Città della Scienza, tra le installazioni di Corporea. Movimento, respirazione e scoperta del corpo in un’esperienza guidata + aperitivo finale. Scopri di più e prenota facebook