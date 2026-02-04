Incontri di gusto al mercato coperto degli agricoltori

Al mercato coperto di Montevarchi si tengono cinque serate dedicate ai prodotti locali. Gli incontri di gusto puntano a far conoscere meglio le eccellenze agroalimentari della zona. Si tratta di un appuntamento che richiama tanti appassionati e curiosi pronti a scoprire i sapori del territorio.

Il Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi propone Incontri di Gusto, una rassegna di cinque serate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Un format originale che mette al centro la filiera corta, la stagionalità e il dialogo diretto tra chi produce e chi cucina, offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica completa e coinvolgente. Ogni sera un ristoratore della zona guiderà il pubblico alla scoperta di un prodotto protagonista, formaggi, carne, verdure, pesce e legumi — trasformandolo in una o più ricette dal vivo, affiancato dal produttore che lo coltiva o lo alleva, per raccontarne origine, lavorazione e caratteristiche.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Mercato Coperto Montevarchi

