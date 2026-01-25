A Torre de' Passeri presentato Giratondo uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni

A Torre de' Passeri è stato presentato “Giratondo”, un nuovo spazio di accoglienza pensato per supportare le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Il progetto mira a offrire un ambiente sicuro e confortevole, favorendo incontri e scambi tra genitori e bambini. Si tratta di un'iniziativa che intende promuovere il benessere delle famiglie e lo sviluppo dei più piccoli in un contesto di comunità.

