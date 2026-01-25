A Torre de' Passeri presentato Giratondo uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni
A Torre de' Passeri è stato presentato “Giratondo”, un nuovo spazio di accoglienza pensato per supportare le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Il progetto mira a offrire un ambiente sicuro e confortevole, favorendo incontri e scambi tra genitori e bambini. Si tratta di un'iniziativa che intende promuovere il benessere delle famiglie e lo sviluppo dei più piccoli in un contesto di comunità.
È stato presentato il progetto “Giratondo”: uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni.La presentazione si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Torre de’ Passeri.Il progetto nasce all’interno di Compartir – Pr Fse+ Abruzzo 2021–2027, promosso dagli ambiti distrettuali.🔗 Leggi su Ilpescara.it
A Torre de' Passeri presentato “Giratondo”, uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anniA Torre de' Passeri è stato inaugurato “Giratondo”, un nuovo spazio di accoglienza dedicato alle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni.
Leggi anche: Buoni spesa natalizi da 150 euro per 33 famiglie di Torre de' Passeri che vivono in condizioni di disagio: via alle domande
Argomenti discussi: A Torre de' Passeri presentato Giratondo, uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni; A Torre de' Passeri presentato 'Giratondo', uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0-3 anni; Poliziotto della Stradale investito sulla A25, zona Torre de’ Passeri; Presentazione progetto Giratondo Torre de' Passeri.
A Torre de' Passeri presentato Giratondo, uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anniIl progetto Giratondo, promosso dalla cooperativa sociale Il Girasole si terrà nel polo paritario 0-6 P.G. Padre Minozzi di Torre de’ Passeri ... ilpescara.it
Torre De’ Passeri - Incidente in A25, quattro feriti: tra questi, due poliziottiTORRE DE PASSERI - É di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale accaduto ieri pomeriggio sull’autostrada A25 Roma-Pescara, tra i caselli di Torre de Passeri e Scafa-Alanno in direzione di P ... veratv.it
É di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale accaduto nel pomeriggio, dopo le 16.30, sull'autostrada A25 Roma-Pescara, tra i caselli di Torre de Passeri e Scafa-Alanno in direzione di Pescara #ilcentro - facebook.com facebook
20:08 #A25 Vento Forte tra Bussi-Popoli e Torre de' Passeri-Casauria x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.