milano inaugurata la prima biblioteca dello sport dedicata a gianni mura

Nel cuore dell’ Isola prende forma un’idea che va oltre gli scaffali e i libri: a Milano apre la prima Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura. Non un semplice spazio di consultazione, ma un laboratorio civico dove lo sport diventa chiave di lettura della società, terreno di dialogo e memoria condivisa. Il progetto parte già con basi solide: 2.173 volumi catalogati, frutto della generosità di autori, case editrici e cittadini. È una raccolta destinata a crescere, perché la biblioteca nasce con una vocazione partecipativa. Chiunque potrà donare testi dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori, contribuendo ad ampliare un patrimonio pensato per tutta la città. Ma l’ambizione non si ferma ai libri. L’obiettivo è costruire un luogo vivo, attraversato da incontri, proposte e iniziative promosse da associazioni e appassionati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

