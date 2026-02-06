Mostra di Gabriella Pampana ' Quando la luce incontra il colore' al Fortilizio della Cittadella
E' stata inaugurata venerdì 6 febbraio al Fortilizio della Cittadella la mostra personale di Gabriella Pampana, intitolata
È stata inaugurata venerdì 6 febbraio, presso il Fortilizio della Cittadella, la mostra personale di Gabriella Pampana dal titolo 'Quando la luce incontra il colore'. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 1 marzo con i seguenti orari: da martedì a venerdì, dalle ore 15:00.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Cultura: inaugurata la mostra di Gabriella Pampana Quando la luce incontra il colore; Quando la luce incontra il colore - mostra al Fortilizio della Cittadella - Pisa
