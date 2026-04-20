In vendita suggestivo castello vicino al Lago d' Orta | tre elegantissimi piani circondati da un ampio giardino| Le foto

È in vendita un castello nel Novarese, costruito nel 1770 e situato a Cavallirio, vicino al Lago d'Orta e al Lago Maggiore. La proprietà si sviluppa su tre piani eleganti e comprende un ampio giardino. Tra il 1944 e il 1948 sono stati effettuati lavori di restauro e ampliamento, durante i quali è stata innalzata la torre originaria a 25 metri e sono state aggiunte modifiche alla struttura. Le foto della dimora sono disponibili pubblicamente.

Nel Novarese è in vendita un suggestivo castello, edificato nel 1770. A Cavallirio, a poca distanza dal Lago Maggiore e vicino al Lago d'Orta, si trova una dimora da sogno, restaurata e ampliata tra il 1944 e il 1948 con la torre originaria innalzata a 25 metri e merlata. I dipinti e gli.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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