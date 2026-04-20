Un nuovo libro descrive la reazione della regina Elisabetta quando le fu fatta notare la somiglianza con la pronipote Charlotte, figlia di William e Kate. La regina, scomparsa l’8 settembre 2022, avrebbe compiuto il suo centesimo compleanno il 21 aprile.

Si avvicina il centesimo compleanno della regina Elisabetta. La compianta sovrana, scomparsa l’8 settembre del 2022, il 21 aprile avrebbe compiuto il secolo di vita. Un anniversario che la madre di re Carlo non è riuscita a festeggiare ma che, gli altri, festeggeranno per lei tanto è ancora grande il ricordo della donna nel mondo e nel cuore dei suoi sudditi. La somiglianza tra Elisabetta e la pronipote Charlotte. In passato la regina Elisabetta è stata spesso paragonata alla piccola Charlotte, figlia di William e Kate. Impossibile, infatti, dalla nascita della bambina in poi, non notare la somiglianza tra le due, non solo nel volto e nelle espressioni ma, più in generale, nell’atteggiamento royal.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In un nuovo libro il racconto della reazione della regina Elisabetta quando le fu fatta notare la somiglianza con la pronipote Charlotte, figlia di William e Kate

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